E403 versperd door vrachtwagen in schaar

Rond de middag is op de E403 tussen Aalbeke en Dottignies een zwaar ongeval gebeurd met een vrachtwagen. De snelweg in de richting van Doornik is er volledig versperd.

Een vrachtwagen blokkeert momenteel de E403 in de richting van Doornik doordat hij in schaar over de weg staat. Er waren op de plaats van het ongeval werken aan de gang, allicht is de vrachtwagen op een signalisatiewagen gebotst. De vrachtwagenchauffeur is lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om een man van 30 uit La Louvière. De politie laat het verkeer spookrijden via Aalbeke om de file op de snelweg te ontruimen. Het verkeer vanuit Kortrijk neemt beter de N50. Een vijftal vrijwilligers van het Rode Kruis deelt water uit aan mensen die in de file staan.