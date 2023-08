'Echte dieren vervangen door virtuele': GAIA stelt ‘Zoo van de Toekomst' voor

Dierenrechtenorganisatie GAIA stelt vandaag in Brugge de ‘Zoo van de Toekomst' voor. Geen zoo met echte dieren, maar via virtual reality kan het publiek toch tijgers, olifanten, giraffen en pinguïns van heel dichtbij bewonderen.

Gaia is geen fan van dierentuinen waar dieren “vaak opgesloten zijn in verblijven die veel kleiner zijn dan hun natuurlijk territorium en die qua aankleding erg verschillen van de savanne of het bos, waar ze eigenlijk thuishoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen van hen, zeker in ondermaatse dierentuinen, lijden aan ernstige mentale en fysieke aandoeningen, “ zegt Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA.

(lees verder onder de foto)

GAIA stelt met deze virtual reality-beleving een nieuwe vorm van zoo voor, die alle dierenleed en problemen vermijdt. “De betere zoos doen veel moeite om bij de dieren de nefaste impact van verveling en frustratie als gevolg van de beperktheid van hun leefomgeving in gevangenschap te beperken. Maar zelfs zij kunnen nooit alle dieren geven wat ze nodig hebben. Daarom stellen we voor dat de dierentuinen zichzelf heruitvinden door met nieuwe technologieën aan de slag te gaan. Dieren, die de meeste negatieve gevolgen dragen van de gevangenschap en de hoogste welzijnseisen stellen (denk maar aan olifanten, mensapen, dolfijnen enz.) zouden dus bij voorrang vervangen kunnen worden door innovatieve technologieën. GAIA voorziet een geleidelijk proces, waarbij er wellicht ruimte zal zijn voor een hybride zoo met zowel levende als virtuele dieren. Op lange termijn zouden de zoos zich ook kunnen ontpoppen als opvangcentra voor wilde dieren (onder andere uit circussen), waar veel nood aan is.”

(lees verder onder de foto)

GAIA roept de dierentuinen op om open te staan voor een discussie over de mogelijkheden van de vele nieuwe technologieën. Met de lancering van de Zoo van de Toekomst geeft GAIA hiertoe een aanzet.