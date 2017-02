Karen Pence, de echtgenote van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, heeft gisteren incognito de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field American Cemetery and Memorial bezocht, weten enkele kranten.

Net als Barack Obama drie jaar geleden bracht de “second lady” van de Verenigde Staten er een bezoek aan de gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

De stad Weregem zal intussen een brief sturen naar de Amerikaanse ambassade om president Trump uit te nodigen. In november opent in Waregem een oorlogsmuseum met onder meer aandacht voor de rol van de Amerikanen tijdens WOI.