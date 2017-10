Eddy Dewispelaere trekt N-VA-lijst in Zedelgem

De keuze komt als een verrassing, want Dewispelaere verdween in 2000 van het politieke toneel. Voordien was hij voor de Volksunie twaalf jaar schepen geweest, en had hij ook zes jaar in de oppositie gezeten. Dewispelaere is bekend in Zedelgem als verslaggever voor Loppem van de Krant van West-Vlaanderen.

"Wij willen Zedelgem teruggeven aan zijn bewoners. De huidige meerderheid laat veel te weinig, zeg maar geen inspraak toe. Verder zetten wij in op leefbare en veilige woonkernen, en pleiten wij voor het behoud van het groene en landelijke karakter van Zedelgem. Daarom willen wij iedereen vertegenwoordigen, ook de niet-kiezers en de kwetsbaren in onze maatschappij. In tegenstelling tot het imago dat N-VA opgekleefd wordt, willen wij zeker niet als onverdraagzaam of hardvochtig gezien worden. Met Traject 2018 willen wij niet tegen iets zijn, maar vooral voor iets."