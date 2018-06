Eddy Lust (Open VLD) wil burgemeester worden

Lust is op dit ogenblik eerste schepen in Menen. Hij is bevoegd voor lokale economie, ondernemen en sport.

Balans van de voorbije zes jaar

Eddy Lust: 'In de voorbije zes jaar was Open VLD de motor voor een beter beleid in Menen en de deelgemeentes Lauwe en Rekkem. Volgens Lust werden de stadsfinanciën op orde gezet, en nieuwe renovatie- en slooppremies hebben ervoor gezorgd dat verloederde woningen gerenoveerd of vervangen werden. 'Tegelijk zijn er nog nooit zoveel nieuwe bouwvergunningen afgeleverd in onze stad als vandaag. En er zijn ook een pak jobs bijgekomen', aldus nog Lust. 'Zo is er de realisatie van LAR-Zuid, Menen-Oost is uitverkocht, de site Bramier in Lauwe is in ontwerp voor aanleg en de Tybersite is in volle ontwikkeling.' Er wordt ook verwezen naar een aantal realisaties van de voorbije zes jaar zoals een nieuwe brandweerkazerne, park Ter Walle of het OC in Lauwe dat nu in opbouw is.

Leiewerken en aanpak van criminaliteit

'De criminaliteit blijft een serieus werkpunt,' zegt Eddy Lust. 'De cijfers zijn dalend, dit oa. dank zij de camera's met nummerplaatherkenning, maar het is nog niet voldoende. Het veiligheidsgevoel, vooral dan in Menen zelf, is er niet echt. Dit is zonder meer een speerpunt in ons programma voor de komende verkiezingen, net als de Leiwerken trouwens. Open VLD lanceerde het idee om een Masterplan Menen 2030 op te maken. Een visie voor de toekomst.'

'Burgemeester worden'

'We staan voor een periode met zeer grote uitdagingen', aldus de lijsttrekker van Open VLD. 'Het is dus belangrijk dat het beleid niet alleen doorgezet, maar ook nog extra versterkt wordt. Indien de kiezer het wenst maak ik mij 100% vrij als burgemeester om vanaf 2019 om het stadsbestuur te leiden.' De volledige lijst van Open VLD wordt op 24 juni bekendgemaakt. Claire Platteau (19) zal de jongste kandidaat zijn.