Edward Hoornaert is stadsdichter van Roeselare

Het gaat om Edward Hoornaert. Hij woont in Roeselare en heeft al een stevig parcours in de poëziewereld. Hij publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en gedichten van zijn hand verschenen in diverse bloemlezingen. Hij is bezieler van het dichterscollectief Obsidiaan, zetelt in de redactie van het online poëziemagazine Roer en is initiatiefnemer van het vrij podium Roes! Beroepshalve is hij leraar Romaanse talen in Oostende. Hij heeft daarnaast een taalbureau dat individuele taaltrainingen aanbiedt. In zijn vrije tijd is hij actief als dichter en betrokken bij tal van poëzie-initiatieven.

"Hij is de geknipte man om dit stadsdichterschap een nieuwe invulling te geven dat talent en een breed publiek met een netwerk van dichters verbindt. Zijn poëtisch talent en zijn verbinding met het dichterscollectief van Obsidiaan zijn indicaties dat hij dit nieuw type stadsdichterschap in Roeselare kan ontwikkelen", luidt het.

Artistiek project in Rodenbachjaar

Kern is dat de stadsdichter een artistiek en creatief project uitwerkt in samenwerking met het dichterscollectief. Hij ontwikkelt mee de literaire scene, schrijft onder meer vier stadsgedichten en vervult een vertegenwoordigersopdracht gelinkt aan Roeselare. Om dit mogelijk te maken wordt hij begeleid door het dichterscollectief Obsidiaan dat hem ondersteunt. Aangezien 2021 een Rodenbachjaar is, zal de stadsdichter tijdens de eerste periode van zijn stadsdichterschap volop inzetten op de figuur van Albrecht Rodenbach. De dichters die op het netwerkevent van dit najaar aanwezig zullen zijn, zullen net als de stadsdichter met het werk van Rodenbach aan de slag gaan