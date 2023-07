Edward Still leidt eerste training bij KVK

Vandaag stond Edward Still voor het eerst op het trainingsveld van KV Kortrijk. De 32-jarige Engelse Belg krijgt zo een nieuwe kans in de Jupiler Pro league, nadat hij was vertrokken bij Eupen.

Edward Still is de nieuwe sportieve baas in het Guldensporenstadion. Hij volgt Bernd Storck op, die KVK na vorig seizoen verliet. Er wacht de Engelse Belg geen makkelijke taak in Kortrijk. Door de overname perikelen zijn er nog steeds geen nieuwe spelers.

Ontslagen bij Eupen

Still begon zijn carrière als assistent van Ivan Leko, bij Sint-Truiden, Club Brugge, Antwerp en Shanghai. Zijn eerste job als hoofdcoach was bij Charleroi, waar hij Karim Belhocine opvolgde. Afgelopen seizoen was hij aan de slag bij Eupen, waar hij ook Bernd Storck opvolgde. Hij kon Eupen behoeden van degradatie, maar toch werd hij ontslagen.