Eefje 'Sjokz' Depoortere uit Brugge is in Londen verkozen tot esports-persoonlijkheid van het jaar. Dat is een prestigieuze prijs binnen de game-industrie. Eefje presenteert wereldwijd gameshows die honderdduizenden kijkers lokken.

De Brugse is als presentatrice het uithangbord van het populaire spelletje League of Legends dat over de hele wereld in competitie wordt gespeeld. Ze interviewt spelers en praat wedstrijden aan elkaar. Voor dit werk wordt ze nu dus in de bloemetjes gezet, in totaal werden er 21 awards uitgereikt in Londen.

Bekijk ook onze reportage in "Alles Goed" over Eefje Depoortere:

West-Vlaamse wereldberoemd in de wereld van online gamen