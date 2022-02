"Een aalmoes", zo reageren velen op plannen om energiefactuur te doen dalen

Gezinnen zullen gemiddeld zo'n 165 euro krijgen via een verwarmingspremie en een tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit voor vier maanden. De regering verlengt ook het uitgebreid sociaal tarief. Maar bij het energieloket in Menen ontvangen ze nu al vier keer meer mensen dan vroeger, en de reacties daar zijn eerder lauw. Geert Deram, inwoner Menen: "Ze zeggen altijd dat het voor het werkvolk is, maar die premie van 100 euro is éénmalig en dat trekt dus op niets"

Deze consument uit Menen staat met zijn mening niet alleen. Naast de verwarmingspremie voorziet de regering ook een btw-verlaging op elektriciteit vanaf 1 maart tot 1 juli. Voor een gemiddeld gezin gaat dat om een totale tegemoetkoming van zo’n 65 euro. Patrick Flamez, inwoner Menen: "Dat is maar een aalmoes dat we krijgen. Kunnen ze dat niet doen op gas ook?"

Geert Deram: "Dat is maar voor vier maanden. Waarom doen ze dat niet voor één jaar? Hoe weten ze nu wat er na vier maanden zal gebeuren? De elektriciteit zal verder stijgen of denk je nu dat de prijs zal zakken? Ik denk het niet. Hier in België kunnen ze niets doen en in Nederland bijvoorbeeld wel."

Het energieakkoord is een compromis van 7 partijen waarbij iedereen water in de wijn deed. De socialisten hopen dat het akkoord slechts een begin is. Angelique Declercq, schepen van armoedebestrijding Menen (VOORUIT): "Ik denk dat de Menenaar wel iets is met deze maatregel, maar het is geen structurele en duurzame oplossing voor de energiefactuur van de modale man."

In afwachting van iets structureels, voorziet Menen zelf na sociaal onderzoek ook een tussenkomst voor inwoners met een laag inkomen die geen recht hebben op het uitgebreid sociaal tarief.