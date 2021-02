Een Boost voor kwetsbare jongeren in Oostende

Boost, het intensieve programma voor talentontwikkeling van de Koning Boudewijnstichting, breidt uit en start dit jaar ook in Oostende.

Daar zullen jongeren uit kwetsbare gezinnen door hun schoolcarrière begeleid worden, van het vierde middelbaar tot de afronding van een studie hoger onderwijs en hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. En dit met een sterke focus op hun eigen talenten.

Geïnteresseerde leerlingen uit het 3de jaar secundair onderwijs (aso, kso en tso) kunnen zich kandidaat stellen via deze website, en dit tot en met 15 maart 2021. Een onafhankelijke jury selecteert daaruit de deelnemers, waarbij sterk gelet wordt op de motivatie van de jongeren. Een groep van vijftien jongeren per stad zal in september 2021 starten aan een Boost-traject van minimum zes jaar.

Wat staat hen te wachten?

Tijdens de eerste drie jaar van het programma volgen de jongeren een tiental groepsworkshops per schooljaar. Ervaren coaches laten hen kennismaken met verschillende thema’s: slagen op school, taalbeheersing en communicatie, zelfkennis, zelfmanagement, studiekeuze, samenwerking en engagement. Tijdens de studies in hoger onderwijs zijn er iets minder groepsworkshops en verschuift het zwaartepunt naar individuele ondersteuning en het uitbouwen van een netwerk tot ze de arbeidsmarkt betreden.

Het programma biedt ook materiële ondersteuning, zoals een budget om activiteiten rond persoonlijke ontwikkeling te financieren (taalstages, sport-, culturele of artistieke activiteiten, …) en een laptop. Indien nodig krijgen de jongeren bijles.

Door de slaagkansen van deze jongeren te vergroten, speelt Boost ook een belangrijke rol richting arbeidsmarkt en richting de toekomstige generaties. Jongeren binnen het Boost programma worden een rolmodel binnen hun direct omgeving en zorgen zo zelf voor een verhoogde doorstroom richting hoger onderwijs. Meer informatie