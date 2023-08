Een dag mooi weer levert 500 liter afval in Oostende op

Gisterenavond kwam er in Oostende een vijftiental vrijwilligers samen om het strand op te ruimen. Ze verzamelden op die ene avond al zo'n 500 liter afval. "Petflesjes en blikjes zijn nog altijd meest voorkomend. We vinden ook veel strand speelgoed, maar dat hergebruiken we. Mensen kunnen hier speelgoed ontlenen dat we eerder gevonden hebben," vertelt Tim Corbisier van de Proper Strand Lopers. Op hun infopunt proberen ze de strandgangers ook bewust te maken van het probleem.

"Gooi afval in de vuilbak"

Een mooie dag met veel volk aan zee zorgt elke keer opnieuw voor veel afval. Voor de start van het verlengde weekend lanceren de Proper Strand Lopers dan ook een oproep. "We merken dat veel mensen niet alleen afval achterlaten op het strand, maar ook hun afval bij dat van andere gooien. Veelal krijgen ze hun zakken niet in de afvalbakken en dat zetten ze het gewoon naast de vuilbak. Dat afval is een makkelijke prooi voor meeuwen, die alles opnieuw langs de straat verspreiden. Probeer dus het afval in de vuilbakken te deponeren."