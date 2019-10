Een dag na het inferno: wegdek grotendeels gespaard

De ochtend na de vuurzee zijn de gevolgen op de E403 duidelijk zichtbaar. De hele zijberm is zwartgeblakerd door de hitte, het wegdek is grotendeels gespaard dankzij de koeling van het bluswater. De brand was gisteren in twee uur geblust, maar het werk daarna duurde een stuk langer. Sebastien Lefebvre, hulpverleningszone Fluvia: "Je moet voorstellen dat al die banden gesmolten zijn en door elkaar liggen, en één grote massa vormen. Dat is onblusbaar, dus al die stukken moet je er apart uithalen met een kraan, één voor één afblussen en wegbrengen."

