Een derde daagt niet op voor prik in Veurne

In de evenementenzaal Furnevent in Veurne zijn zaterdag de eerste 200 mensen gevaccineerd. Maar opvallend, een derde van de mensen die op de lijst stond, stuurde zijn kat.

Het gaat nochtans om thuisverpleegkundigen, tandartsen, ambulanciers en andere zorgverstrekkers. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat in Veurne het AstraZeneca-vaccin wordt toegediend. Dat zou volgens sommige studies minder efficiënt zijn. Sommige Vlaamse zorgverleners dreigden al met een staking als ze met AstraZeneca zouden ingeënt worden. Maar ook de laattijdige uitnodigingen kunnen een verklaring zijn. Pas woensdag kregen ze een brief of mail en zaterdag was al het vaccinatiemoment. En het was natuurlijk ook vakantie.

Gelukkig heeft het centrum een reservelijst, en werden er al snel voldoende mensen bereid gevonden om zich wel te laten vaccineren.