Een derde van de geïnteresseerden gaat in op groepsaankoop provincie

Bijna 73.000 gezinnen en 3.300 bedrijven/verenigingen hadden zich ingeschreven voor de groepsaankoop. Een derde gaat nu effectief op het aanbod in. Zo worden vanaf 1 mei 2023 meer dan 48.500 aansluitingen voorzien van 100% Belgische groene stroom en gas samen, een stijging van 6.100 extra aansluitingen ten opzichte van 2022.

Voordeliger energiecontract

“We zijn tevreden dat we meer dan 27.500 West-Vlaamse gezinnen en ondernemingen aan een voordeliger energiecontract kunnen helpen met onze groepsaankoop”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor klimaat en energie. “We kunnen deze tijden weliswaar niet vergelijken met de tijden van voor de energiecrisis, waarbij we een vast contract konden aanbieden met een lagere energiekost. De markt is wat hij is: elektriciteit verdubbelde in prijs en gas verdrievoudigde in vergelijking met 2021. Door de lagere marge van de winnende energieleverancier en het feit dat, dankzij de variabele prijs, onze prijs mee daalt met de markt, kunnen we sowieso een interessante deal aanbieden aan onze inwoners.”

Door de verschillende groepsaankopen van de Provincie West-Vlaanderen, kozen de voorbije twaalf edities meer dan 442.000 huishoudens en ondernemingen voor een nieuw energiecontract.

