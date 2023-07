Een dode en twee gewonden bij ongeval en daarop volgende brand, verschillende huizen vatten vuur

Bij het ernstig ongeval in Heuvelland is ook een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat bevestigt de politie van de zone Arro Ieper. Na een botsing tussen een vrachtwagen en een bestelwagen vatten beide voertuigen en meerdere woningen vuur.

Brandweer Westhoek werd dinsdag om 8.30 uur opgeroepen voor een voertuigbrand in de Rijselstraat in Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland. Het ging om een zwaar verkeersongeval tussen een oplegger en een bestelwagen. Ter plaatse bleek zowel de oplegger als de bestelwagen tegen enkele rijwoningen in lichterlaaie te staan. Meerdere huizen vatten daardoor ook vuur.

In eerste instantie meldden brandweer en politie dat een zwaargewond slachtoffer met brandwonden werd overgebracht naar het UZ Gent. Het gaat om de chauffeur van de vrachtwagen. Een buurtbewoner liep bij het incident lichtere verwondingen op en wordt ter plaatse verzorgd. Ondertussen bevestigt de woordvoerder van politiezone Arro Ieper dat bij het ongeval ook iemand overleden is. De identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog onbekend.

Het is ook nog onduidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Volgens de lokale politie heeft de Ieperse afdeling van het parket West-Vlaanderen een deskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.

Opvang van buurtbewoners

Intussen worden 12 mensen opgevangen in een zaal in buurgemeente Mesen. De gemeente Heuvelland zal, indien nodig, noodwoningen voorzien. Het blussen van de brand kan nog een dag duren, zegt de brandweer. De Rijselstraat zal vermoedelijk voor de rest van de dag afgesloten zijn voor alle verkeer.