Een filmpje meepikken in de cinema? Ook dat kan weer

En de online ticketverkoop loopt goed. Bij Kinepolis bijvoorbeeld zijn al vijf keer meer tickets verkocht in vergelijking met de heropening van de cinemazalen in juli vorig jaar. In heel België zijn nu al 15.000 tickets verkocht. Er zijn ook heel veel films die gelanceerd worden. Nieuwe, maar ook uitgestelde releases, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Ook in de bioscopen gelden er nog steeds maatregelen i.v.m. het coronavirus. De mondemaskerdracht is nog steeds verplicht, je mag alleen met je gezin naar de film en de kassa's blijven voorlopig gesloten. Zitplaatsen worden verdeeld met respect voor social distancing.