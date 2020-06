Een frisse duik nemen in Brugse reien kan opnieuw

Een frisse duik aan de Coupure in Brugge, het kan weer sinds dit zaterdagmiddag. Om het zwemmen coronaveilig te houden is er op het ponton wel eenrichtingsverkeer en zijn er geen kleedhokjes.

Om te kunnen zwemmen moet je eerst online reserveren. Per uur mogen immers slechts 30 mensen zwemmen. Maar dat houdt de mensen niet tegen: de eerste dag is, zelfs ondanks de lagere temperaturen, volledig volzet.

Vissterfte geen probleem

De recente grote vissterfte door vervuiling in het kanaal Gent-Oostende vormt trouwens geen probleem voor de zwemzone. De waterkwaliteit is normaal gebleven, zo beklemtoont het stadsbestuur dat samen met andere diensten alles in het werk stelt om de dode vis uit het water te halen.

