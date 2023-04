Een jaar na de fusie Port of Antwerp-Bruges: hoe staan beide havens er nu voor?

Port of Antwerp-Bruges is de grootste Europese exporthaven en grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Het is ook de belangrijkste haven met chemische activiteiten. Wereldwijd staat de fusiehaven nu in de top 20.

Belangrijke speler

De fusie zorgde voor een belangrijke versnelling in de innovatie- en energieambities van beide havenbedrijven. Port of Antwerp-Bruges profileert zich vandaag als belangrijke speler in de import, lokale productie en verwerking van groene waterstof en waterstofdragers zoals ammoniak en methanol. Enkele concrete waterstofprojecten staan ook klaar om uitgerold te worden.

Vandaag komt bijvoorbeeld vijftien procent van de totale aanvoer van aardgas naar Europa binnen via havenplatform Zeebrugge, dat is bijna het dubbele ten opzichte van vorig jaar. Daarmee vormt Port of Antwerp-Bruges één van de belangrijkste toegangswegen voor gas naar het Europese achterland. Wat betreft energiebevoorrading en -transitie wil de fusiehaven ook in de toekomst haar pioniersrol blijven opnemen.

"Economische motor"

Na één jaar is Port of Antwerp-Bruges nog volop in transitie, maar kan het tevreden terugblikken. "De fusie is een toegevoegde waarde voor zowel Zeebrugge als Antwerpen. Een jaar na de fusie zien we dat heel duidelijk in de cijfers. We hebben hier een haven waar we trots op mogen zijn", vertelt burgemeester van Brugge en vice-voorzitter Dirk De fauw.

Volgens voorzitter van de fusiehaven Annick De Ridder is het een wereldhaven die zorgt voor duurzame groei en economische welvaart. "Onze fusiehaven is de economische motor van Vlaanderen. En die motor blijft draaien dankzij al het harde werk van alle medewerkers, zowel op het Antwerpse als Zeebrugse havenplatform.”

Lees ook: