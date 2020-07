Een miljoen liter water weg

Een miljoen liter water is er weggelopen uit het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk. Het zwembad is zeker nog de hele week gesloten. Uitbater Lago hoopt dat het bad deze zomer nog kan opengaan.

Het was een erg onaangename verrassing voor de uitbater toen die zondagmiddag vaststelde dat het waterpeil in het diep bad aan de Abdijkaai heel erg gezakt was. Het water stond in de kelder. Het wegpompen van alle water heeft tot haast middernacht geduurd. Pas dan konden experten van Lago in de kelders de pompen gaan controleren en vaststellen hoe groot de schade is.

Eén miljoen liter water

De hoeveelheid weggelopen water is alvast groot: 1000 kubieke meter of ook één miljoen liter water. Het waterpeil is ongeveer 1,20 meter gezakt. Zwembadwater is niet alleen duur maar ook behandeld. Installaties houden chloor op het juiste niveau,normaal. Het andere bad - het fonteinbad - heeft wel nog het juiste waterniveau maar daar kan de chlorering nu niet meer gemeten worden.

Minstens een week dicht

Lago hoopt zo snel mogelijk een oplossing te vinden om deze zomer nog zwemmers te kunnen ontvangen. Maar dat zal niet voor meteen zijn. Pompen moeten wellicht vervangen worden. Alvast deze week is het bad dicht.

