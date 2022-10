"Een oorlogsslagveld": buurtbewoners in shock na vechtpartij op straat

Een oorlogsslagveld, zo beschrijft een bewoner van de straat in Meulebeke de grote vechtpartij van gisteravond. Iedereen daar is nog altijd erg onder de indruk van wat er gebeurd is.

"Ik deed de voordeur open en dat was hier één oorlogsslagveld. Ik weet niet wat hier aan het gebeuren was. Verschillende auto's zaten elkaar achterna en er waren vechtpartijen. Ik wist niet wat er gebeurde, en ik heb de politie gebeld. Het was precies een film die zich hier aan het afspelen was voor ons deur", zegt Kristof.

"Iedereen heel erg geschrokken"

De bewoners van de Ter Bochtlaan moeten nog bekomen van wat zich gisteravond in hun straat afspeelde. Kristof en Linsey zijn vooral blij dat hun jonge kinderen niets merkten.

"Ik was ook bang want je hoorde de wielen van de auto's, scheurende gierende banden. En veel geroep en getier. Ik ben gewoon naar binnen gegaan en ik heb gezegd alsjeblief: doe de deur dicht. Iedereen was hier heel erg geschrokken in de straat", vertelt Linsey.

Katrien kwam naar buiten toen de politie en de hulpdiensten al ter plaatse waren.

"Ik vermoed dat toen wij buiten kwamen er al mensen weggelopen waren. Er lag één persoon op de grond. Dat zag er heel ernstig uit. De hulpdiensten waren bijna een uur met die man bezig voor ze hem meenamen."

