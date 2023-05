Een op de drie steden en gemeenten vroeg regenboogzebrapad aan

Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters woensdag bekend gemaakt.

Elk lokaal bestuur kan bij het AWV één regenboogzebrapad aanvragen op een gewestweg. Het agentschap staat dan in voor de aanleg en het onderhoud. "Zo zetten we vanuit Vlaanderen de inclusiviteit letterlijk mee in de verf", aldus Peeters. Al één op de drie Vlaamse gemeenten vroegen zo'n zebrapad aan. "Een belangrijk signaal want iedereen moet zich kunnen thuis voelen en zichzelf zijn. Zo geven we een duidelijk teken in het straatbeeld dat discriminatie, intimidatie en geweld, op welke grond dan ook, niet worden getolereerd", zegt de minister.

Gemeenten kunnen ook zelf regenboogzebrapaden aanleggen

De gemeenten kunnen ook op hun eigen wegen regenboogzebrapaden aanbrengen. Zo heeft de Stad Menen er al verschillende. Je vindt ze ter hoogte van de scholen Barthel en KasPAR (Paradijs) in Rekkem en de Sint-Jorisschool in Menen. Binnenkort krijgt de stad er nog drie nieuwe regenboogzebrapaden bij: aan Het Applauws en in de Hospitaalstraat in Lauwe en aan de basisschool het Binnenhof in Menen. “Stad Menen werkt aan een stad met een open geest, een stad waarin iedereen een plaats bekleedt die niet wordt bepaald door geslacht of huidskleur,” zegt Angelique Declercq, schepen van Gelijke kansen. “De stad speelt hierin zowel een actieve als een symbolische rol. We zijn graag op beide terreinen actief, omdat we het ook noodzakelijk vinden om af en toe een schouderklopje te geven. We sturen graag een bemoedigend signaal de wereld in, zodat zij die al dan niet in stilte zitten te wachten op een samenleving met gelijke kansen, weten dat ze er niet alleen voor staan.”

Het is vandaag de internationale dag tegen holebi- en transfobie. Aan verschillende gemeentehuizen wappert de regenboogvlag, onder meer aan dat van Langemark-Poelkapelle (foto).