Een op vijf Vlamingen gaat te laat naar de autokeuring

Vorig jaar hebben in Vlaanderen 442.549 wagens rondgereden met een verlopen keuringsbewijs. Dat is de helft meer dan de voorgaande jaren. Ook het aantal bestuurders dat zich meer dan een half jaar te laat aanmeldt bij de autokeuring, stijgt fors.

In 2021 werden in Vlaanderen ruim 2 miljoen periodieke autokeuringen geregistreerd, 442.549 van hen kwam er te laat. Dat is ruim een op de vijf gekeurde auto's. In 2020 en 2019 was dit nog maar 14 en 15 procent. Dat blijkt uit de cijfers van sectorfederatie GOCA Vlaanderen.

Het gros van de laatkomers meldt zich binnen de maand voor het vernieuwen van hun keuringsbewijs. Het gaat dan vaak om een vergetelheid die snel in orde wordt gebracht. Zorgwekkender zijn de auto's waarvan de keuring langer dan een half jaar verlopen is. Meer dan 35.000 chauffeurs overschreden deze termijn, terwijl dat de jaren voorheen tussen de 20.000 en 23.000 schommelde.

Laatkomers krijgen bij de keuringsstations een boete die afhankelijk van de termijnoverschrijding varieert tussen 8,80 en 31,40 euro. Vorig jaar bracht de laksheid van de chauffeurs een slordige 5,3 miljoen euro op. Wie in het verkeer tegen de lamp loopt, moet nog dieper in de buidel tasten.