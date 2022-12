Een ton rottend vlees na twee jaar uit failliete slagerij halen, wat een job

De vuilste jobs, maar dan in het echt. Dat is wat een schoonmaakfirma uit Lauwe deze week meemaakt in een failliete beenhouwerij in Zwevegem.

Daar lag tot hun grote afschuw een berg vlees van ongeveer één ton al twee jaar te rotten in de koelcellen. Een vies en vooral stinkend karweitje, maar de mannen van het schoonmaakteam zijn duidelijk van geen kleintje vervaard. Jeffrey Jaumain: "Dat is een slagerij die in faling is gegaan. De koelcellen zaten nog vol met vlees. Toen we hier binnenkwamen, kregen we te horen dat de elektriciteit al zes maanden afgesloten was. De zakken waar het vlees in zat, waren aan het scheuren. Het bloed liep eruit, ze waren echt aan het gisten, er zaten maden op. De geur was niet te harden. De ergste stank uit heel mijn carrière." (lees verder onder de foto)

Maar toch moest de schoonmaakploeg aan de slag. Het pand moest aangepakt worden voor de verkoop. In totaal werd verspreid over vier dagen voor zowat duizend kilo vlees opgeruimd, goed voor twee containers. (lees verder onder de foto)

Jeffrey: "Vandaag kuisen we alles nog op en gaan we heel grondig ontsmetten. De gereinigde en ontsmette snijmachines en tafels zullen dan nog verkocht worden."

Een foto van de slagerij in betere tijden: