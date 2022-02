Een vijfde van klachten over fietspaden komt uit West-Vlaanderen

De afgelopen drie jaar heeft het Meldpunt Wegen 1735 klachten binnengekregen over de staat van de West-Vlaamse fietspaden. Toch zitten de cijfers in een dalende lijn.

In 2021 zijn er bij het Meldpunt Wegen 409 klachten binnengekomen over fietspaden in West-Vlaanderen. Dat is een kleine daling ten opzichte van de 425 meldingen van 2020. Volgens Vlaams parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang), die de cijfers opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), zijn er in West-Vlaanderen nog voldoende pijnpunten waar de fietsinfrastructuur beter kan.

Dalende lijn

De klachten gaan over de staat van de fietspaden, problemen met signalisatie, maar ook over overgroeiende beplanting of problemen met de waterafvoer. In de periode 2018 tot en met 2021 zijn er 1735 meldingen geweest over West-Vlaamse fietspaden, goed voor zo’n 18,3 procent van alle klachten in Vlaanderen. “Dat is ongeveer evenredig met het aandeel inwoners in onze provincie”, zegt Carmen Ryheul.

Hiervan gingen er 916 over de staat van het fietspad. Daarnaast kwamen er ook 365 klachten binnen over de gebrekkige netheid op de fietspaden, bv. zwerfvuil. 258 betroffen overgroeiende beplanting of onderhoud van bermen en 116 gingen over waterafvoer.

De cijfers voor West-Vlaanderen gaan in een licht dalende lijn. “Ondanks die lichte daling zijn er nog veel West-Vlaamse fietspaden in slechte staat. Ik denk aan de Kortrijkstraat in Wevelgem (N8), waar men wel het wegdek heeft vernieuwd in het stuk tussen de rotonde van de industriezone en de opritten van de Kortrijkse ring in Bissegem, maar het gedeelte tussen die rotonde en de bebouwde kom van Wevelgem echt in erbarmelijke staat is.” zegt Ryheul.

Geen fietsrapport

Slechts 36 procent van de West-Vlaamse gemeenten ontving een fietsrapport. Om een rapport te ontvangen moesten er minstens 50 enquêtes ingevuld worden. Slechts 133 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten, waarvan 23 van de 64 West-Vlaamse gemeenten haalden deze drempel en ontvingen een rapport.

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht uit Brugge: "Het zou goed zijn moest de minister inspanningen leveren zodat elke stad of gemeente dergelijk rapport kan krijgen. Het zorgt ervoor dat lokale besturen stilstaan bij de fietsvriendelijkheid in hun gemeente en overgaan tot actie waar nodig. Maar het is vooral ook voor minister Peeters zelf van belang dat ze weet hoe het er op het terrein aan toe gaat. Nu zien we dat er te veel blinde vlekken zijn. Het aantal fietsongevallen stijgt jaar na jaar. Er is nog veel werk aan de winkel, maar de urgentie dringt niet door in Brussel."