Een zwoele zomeravond op Grensrock vol rock 'n roll!

Wie van stevige muziek houdt was zeker op zijn plaats in het Park Ter Wallen te Menen. Met klinkende namen als Sister May, Wallace Vanborn en Novastar was een goed feestje verzekerd en dat nog eens gratis!

Gratis festival met een stevige line-up

Al jaar en dag is Grensrock een gevestigde waarde in Menen. Een combinatie van het samenzijn, lekker eten, goede muziek en de nodige portie rock 'n roll zorgt ervoor dat dit festival niet te missen is voor jong en oud. Gratis klinkt altijd goed in de oren, maar Grensrock zweert al jaren bij de gratis formule waar iedereen welkom is.

De weergoden waren ons gunstig gezind want na een dag vol regen begon de zon instant te schijnen wanneer de eerste artiest het podium beklom. Paraplu's konden thuis blijven op deze zwoele zomeravond en de mensen trokken massaal richting het Park Ter Wallen.

De rockers konden met de line-up hun hartje ophalen. Jong en oud kon genieten van rock 'n roll. Sister May zorgde dat de eerste avond met een knaller van start ging en Novastar sloot dag 1 dan weer af met een topshow.

Even op adem komen

De festivalgangers konden even op adem komen in het mooie park. Er waren veel tafels voorzien waar het publiek hun dansbenen even konden laten rusten. Wanneer een klein hongertje de kop op stak kon er gekozen worden uit het uitgebreide assortiment aan foodtrucks. Frietjes, noodles, pasta, pitta, ... Er was voor elk wat wils!

Er heerste een gezellige drukte in het park waar mensen genoten van een drankje en het samenzijn in het zonnetje. Wie het wat te warm kreeg van al het dansen kon verfrissing vinden bij het ijsjeskraam. De jonge rockers onder ons werden ook niet vergeten, er was een kidzdorp voorzien waar zij zich helemaal konden uitleven.

Fotogallerij