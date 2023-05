Is eendenkroos de toekomst van de landbouw?

In het landbouwonderzoekscentrum Inagro, in Beitem loopt een bijzonder project dat uitzoekt wat de toekomst is van eendenkroos in de landbouw. Het bekende kleine, groene plantje dat op vijvers en sloten drijft, biedt heel wat innovatieve mogelijkheden, omdat het zo rijk is aan eiwitten.

Eendenkroos is het kleinste plantje ter wereld, maar ook het snelst groeiende plantje ter wereld en het zit vol met eiwitten. " Eén derde eiwit, dat zorgt ervoor dat je op een klein areaal heel veel eiwit kunt produceren. En dat is natuurlijk interessant in het licht van een stijgende bevolking, stijgende druk op de natuur en ontbossing. En we zijn op zoek om die bevolking te voeden op wereldschaal", vertelt Reindert Devlaemynck is één van de weinige echte specialisten in eendenkroos. Hij heeft zelfs gedoctoreerd op het waterplantje.

Ook de Vlaamse landbouw zoekt naar eiwitten die niet uit de veestapel komen. Soya is zo'n bekend product, maar eendenkroos kan nog meer. Misschien wordt het op een dag wel één van onze nieuwe teelten.En eendenkroos is niet alleen nuttig.

Het heeft een heel bijzondere textuur, een weinig uitgesproken smaak, maar cuinair biedt het, niet enkel qua kleur veel mogelijkheden.Een aantal chefs zijn zeker geïnteresseerd, maar op termijn zou eendenkroos wel eens een echt belangrijk product kunnen worden. Er is nog heel wat verder onderzoek nodig.