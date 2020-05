Eenrichtingsverkeer voor voetgangers in De Haan

Door eenrichtingsverkeer in te voeren wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat mensen blijven afstand houden. In de winkelstraten Kerkstraat Wenduine, Stationsstraat De Haan en later ook nog in de Leopoldlaan wordt dat ook aangegeven met pijlen op de grond en borden. Voor winkels waar er vaak rijen staan aan te schuiven, houdt de gemeente een parkeerplaats vrij en komen er borden.

Ook op de dijken wordt een circulatieplan uitgetekend. Dat zal in werking treden zodra de drukte daar toeneemt. Ook op het strand zelf worden extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de mensen een veilige afstand bewaren.

Mondmaskers verdeeld

Tussen 4 en 7 mei verdeelde de gemeente mondmaskers aan alle inwoners van De Haan. Iedereen boven de 12 jaar kreeg 5 chirurgische maskers/comfortmaskers in de bus.De meer dan 60.000 maskers werden verpakt, geadresseerd en rondgebracht door personeelsleden van de gemeente, bijgestaan door enkele vrijwilligers.

“We hebben deze maskers juist op het goede moment besteld: we hadden gewacht tot de tekorten in de zorgsector weggewerkt waren, maar bestelden nog voor de grote warenhuisketens hun bestelling plaatsten”, aldus burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA).

Ondertussen maken vrijwilligers ook stoffen mondmaskers, die als ze op hoge temperaturen gewassen worden, hergebruikt kunnen worden. Die zijn in de eerste plaats bedoeld voor zorginstellingen, scholen, en voor het gemeentepersoneel dat mensen moet ontvangen.