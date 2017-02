Eenvoudigere en veiligere pleziervaart

De pleziervaart is booming business in België. Steeds meer mensen hebben een pleziervaarttuig en zien het als een ideale ontspanning. Maar de huidige regels voor de pleziervaart zijn hopeloos verouderd. Sommige regels dateren zelf van begin jaren ’20, toen van pleziervaart nog maar weinig sprake was. Daarnaast is de wetgeving nog eens heel erg complex. Wat ervoor zorgt dat veel pleziervaarders niet in orde zijn, vaak zonder dat ze het zelf beseffen.

De Backer zal daarom tijdens zijn hervorming rekening houden met drie pijlers: administratieve vereenvoudiging, responsabiliteit van de pleziervaarder en het verbeteren van de veiligheid. Hij werkt aan duidelijke, transparante en geconsolideerde wetgeving. Hij zal ook samen met collega-minister Bellot ervoor zorgen dat de regels voor de pleziervaart op de Noordzee afgestemd zijn met de regels voor de pleziervaart op de binnenwateren.