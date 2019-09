'Eenzame vuilnisbak' gestolen

Jong Groen Ieper startte begin dit jaar met een actie om het schepencollege en de burger te sensibiliseren. "We plaatsten onze eenzame vuilnisbak op de zaterdagmarkt en aan het Vleeshuis, waar studenten blokken. Het is een pleidooi voor statiegeld, minder zwerfvuil en meer en grotere vuilnisbakken die sorteren", klonk het toen.

Ondertussen is de vuilnisbak vermist. "Hij verdween aan het Astridpark", zegt voorzitter Thibault Doise. "We namen al contact op met de stadsdiensten, maar voorlopig is er geen spoor. Jammer, want we staken er veel geld in. De vuilnisbak stond al in Ieper en deelgemeenten Vlamertinge en Voormezele."