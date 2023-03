Eerbetoon aan Arno met uniek concert in Kursaal Oostende

Op donderdag 22 juni organiseert Kursaal Oostende een unieke hommage aan Arno. De Oostendse zanger overleed vorig jaar in april. Onder andere Wim Opbrouck en Zwangere Guy zullen daarbij een eerbetoon brengen aan ‘le plus beau’.

Vorig jaar verloor ons land een absolute Belpoplegende: Arno Hintjens, Oostendse Brusselaar, podiumbeest, enfant terrible van de Belgische muziek, ‘le plus beau’... Met één been in Oostende en één been in Brussel uitte Arno zijn liefde voor beide steden.

De liefde was wederzijds: zowel in Oostende als in Brussel werd Arno tot ereburger gehuldigd.

Approved list

Op 23 april 2022 stierf Arno na een slepende ziekte. Het was zijn wens om een waardevol eerbetoon concert te krijgen met een line-up van artiesten die zijn absolute zegen kregen. Bestaande uit muzikanten met wie hij in het (recente) verleden muziekgeschiedenis schreef, gloedvol samenwerkte of met artiesten die hij ‘simpelweg’ bewonderde.

Die approved list kreeg - in nauw overleg met Arno - op opvallend korte tijd vorm. De concerten vinden plaats in de Ancien Belgique in Brussel op zaterdag 17 en zondag 18 juni. Vervolgens reist deze AB- productie door naar Oostende op donderdag 22 juni en krijgt het verhaal dit najaar nog een buitenlands staartje in de prestigieuze Parijse zaal Salle Pleyel.

De ticketverkoop start op 9 maart om 11 uur.

