Eernegemse basisschool sluit na besmetting

“Alle ouders werden op vrijdagavond 23 oktober 2020 via een brief op de hoogte gebracht van de coronabesmetting”, zegt burgemeester Jan Bekaert. “Uit de contact tracing is gebleken dat er geen nauw contact is geweest met de leerlingen. We zijn uiteraard bezorgd over de gezondheid van alle medewerkers en leerlingen. Daarom hebben we in samenspraak met het schoolbestuur beslist om geen enkel risico te nemen en de gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek een week preventief te sluiten”.

't Mozaïek zal vanaf maandag 26 oktober tot vrijdag 30 oktober de deuren sluiten. Wegens organisatorische redenen wordt er geen opvang voor de kinderen voorzien.