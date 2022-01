Als je Wout Van Aert heet en je bent net opnieuw Belgisch kampioen geworden, dan kan je niet onopgemerkt blijven op sociale media. Al helemaal niet wanneer je na een stevig winterseizoen even tijd maakt voor een pak friet. Na de TV-interviews en dopingcontroles in Lombardsijde stopte de bus van Jumbo Visma bij frituur De Bosrand in Brugge, waar de nationale kampioen en zijn entourage deden 'wat moet gebeuren' na een seizoen zonder verzetjes: een goed pak friet bestellen.