"Eerst helpen en daarna rekening gepresenteerd": 3 bedrijven dagvaarden brandweer voor PFAS

De commandant van de zone vindt het erg opmerkelijk, aangezien de brandweer dag en nacht paraat staat, ook bij bedrijfsbranden. De advocaat van de zone dringt aan op een fonds vanuit de overheid.

"Opmerkelijk"

Voor de rechtbank in Kortrijk zijn vanochtend zaken ingeleid van bedrijven die de kost van een bodemonderzoek en een eventuele sanering willen verhalen op de hulpverleningszone Fluvia. In totaal gaat het om drie dossiers van een bedrijf in Waregem en twee in Wielsbeke. De brandweer is er ooit actief geweest met PFAS-houdend blusschuim.

"Het is gewoon opmerkelijk dat we vaststellen dat de brandweer te hulp schiet en achteraf met potentiële kosten wordt geconfronteerd. De brandweer heeft als doelstelling om hulpverlening te organiseren, die centen zijn inderdaad niet bedoeld voor bodemsanering", zegt Olivier Dorme van Hulpverleningszone Fluvia.

Fluvia blust tegenwoordig fluorvrij, maar eigenlijk mag de brandweer nog tot juli 2025 met zo'n schuim blussen bij bepaalde branden. De bedrijven moeten wel het bluswater opvangen. Opmerkelijk is dat de brandweer destijds ook volgens de regels bluste.

"Het is zo dat als de brandweer haar werk gedaan heeft zoals het hoort en met de middelen die haar ter beschikking gesteld worden en die allemaal conform de Belgische en de Europese normering zijn, zoals het blusschuim naar waar verwezen wordt, dat zelfs dan de Vlaamse reglementering het mogelijk maakt om toch aansprakelijk gesteld te worden", zegt advocaat Frouke Diels.

Hoge kosten

De kosten kunnen erg hoog oplopen, tot wel een half miljoen euro per site. "In het verleden hebben we gezien dat bij droogkuis waarbij destijds heel veel schadelijke stoffen gebruikt werden zonder dat men dat wist of ook bij stookolietanken, dat daar vanuit de overheid een fonds voor opgericht is."

OVAM startte twee jaar geleden met een inventarisatie van de brandweervervuilingen. Bij ons zijn ruim 160 sites verdacht, al zeker bij de helft gaat het om een ernstige vervuiling. Wel kreeg nog geen van de drie andere brandweerzones een dagvaarding.