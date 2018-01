Eerst volle bak, nu veel rustiger aan de kust

De kust heeft een goede eindejaarsperiode achter de rug, maar het beeld is heel divers.

De kerstvakantie begon goed, maar het slechte weer heeft een domper gezet op de tweede week. Er waren maar weinig last minute boekingen. De eindejaarsactiviteiten trokken aan bij een groot aantal toeschouwers, maar op dit ogenblik is het vrij kalm omdat de schoolvakantie ook buiten de feestdagen valt.

Bredene bijvoorbeeld had voor het eerst een ijspiste met kerstdorp. Het is vrij druk op het ijs, maar het kerstdorp ligt er door het stormweer verlaten bij. Toch zijn de uitbaters tevreden over de feestperiode. En er komt nog een nieuwjaarsreceptie met kerstboomverbranding. Bredene wil dan ook meer gaan inzetten op het wintertoerisme.