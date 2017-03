Eerste 100% elektrische straatveger voorgesteld

Het gaat om een toestel dat gefabriceerd is door Tenax International, een Italiaanse producent van straatveegmachines. Het werd voorgesteld bij Viva Cleaning. Tenax is het eerste bedrijf in de wereld dat een volledig elektrische veger heeft ontwikkeld en geproduceerd en wil een belangrijke speler te worden op het gebied van elektrische mobiliteit door schone straatveegmachines te introduceren in Europese steden en gemeenten. Verschillende Vlaamse overheden toonden al interesse in de aankoop van elektrische straatvegers.