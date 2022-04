Eerste algenmaand voorgesteld in Oostende

In InnovOcean in Oostende is de allereerste maand van de algen officieel voorgesteld. Voor Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) is het belangrijk dat Vlaanderen via het kweken van algen inzet op plantaardige eiwitten.

Mei 2022 werd door minister Hilde Crevits uitgeroepen tot de allereerste algenmaand. Algen zullen in de toekomst immers ook in Vlaanderen een steeds belangrijkere rol krijgen als eiwitbron. Uit recent onderzoek van ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) bleek al dat veel algen voedzaam zijn. De onderzoekers zetten vooral in op de vele verschillende smaken die gecreëerd kunnen worden.

"Er beweegt de laatste jaren veel op het vlak van onderzoek naar duurzame, gezonde, lokale eiwitten en andere voedingscomponenten, ook in Vlaanderen", aldus Hilde Crevits. De minister hoopt dat die nieuwe voedingsproducten ook steeds meer consumenten zullen aanspreken. "De grote diversiteit aan algen, én onze groeiende kennis daarrond, vormen ook in onze regio een kans, zeker op het vlak van voedingsinnovatie."

In het kader van de algenmaand werden ook enkele activiteiten voorgesteld. Zo vindt op 4 mei het eerste algenevenement plaats in de voedingspilootfabriek van ILVO en Flanders Food. De deelnemers zullen er net als minister Crevits de mogelijkheden van algen in voeding kunnen proeven