Eerste asielzoekers aangekomen in opvangcentrum Jabbeke

In de vooravond, rond 17u30, is een eerste bus met asielzoekers aangekomen in het tijdelijk opvangcentrum van Fedasil in Jabbeke. Het gaat vooral om gezinnen met kinderen.

Het gaat om iets minder dan 25 mensen die de komende weken in Jabbeke zullen een onderdak vinden. In afwachting van een plaats in een ander asielcentrum dat minder tijdelijk is dan de opvang op de voormalige site van de Civiele Bescherming. Het zijn mensen uit Moldavië en Turkije en ook enkele alleenstaande vrouwen uit Afghanistan en Eritrea. Een eerste loods is al in gereedheid gebracht om hen op te vangen. Voor het einde van het jaar komen er nog naar schatting vijftig extra mensen aan in Jabbeke.