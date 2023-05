Eerste Belgische kersen komen uit... een serre!

Het kersenseizoen is nog niet echt aangebroken, maar toch zijn er in Gits al donkerrode kersen van eigen bodem te koop. Aardbeienteler Benoit Demedts is de eerste teler in West-Vlaanderen die kersen in een serre kweekt.

Benoit heeft 200 kersenbomen staan en die groeien niet in open lucht, maar wel in een serre. Dat is een primeur in West-Vlaanderen. Aanvankelijk hoopte de aardbeienteler op een kilogram kersen per boom, maar dat is uiteindelijk vier kilogram geworden.

Vroeger rijp

De bomen kunnen de warmere temperaturen dus wel smaken en dat biedt mogelijkheden. “Door de kersen binnen in een serre te telen, zijn ze vroeger rijp en kunnen we ze vroeger op de markt brengen. We zitten dan in concurrentie met de Spaanse kersen, maar die zijn minder smaakvol. We zitten nu met een product van eigen bodem, en als je dat rijp van de boom kan plukken dan is dat het beste wat er is”, vertelt Benoit.