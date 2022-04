Eerste boshyacinten staan in bloei in Heuvelland

De blauw-paarse bloemetjes op de Kemmelberg en de Rodeberg verleiden tot mooie foto's. Toch zijn er ieder jaar mensen die ze, al dan niet per ongeluk, vertrappelen. "Foto's maken mag, maar vanop het wandelpad. Anders komen we in de toekomst in moeilijkheden", zegt boswachter Erwin Verfaillie. Stewards die een oogje in het zeil houden, zoals in Vlaams-Brabant, komen er vooralsnog niet.

Echt tapijt

In Heuvelland groeien andere plantjes tussen de boshyacinten, waardoor een echt bloementapijt moeilijk te vinden is. Op één plek op de Kemmelberg eten damherten echter alle bloemen op, behalve de giftige boshyacinten. Daar krijgen ze vrij spel.