Eerste Bunkerdag aan West-Vlaamse kust

Bunkerdag brengt het verhaal van de oorlog, de Duitse bezetting, de aanval vanuit zee en de evacuaties van de kustbewoners opnieuw tot leven. Het is in origine een Nederlands initiatief. In Nederland wordt het al voor de vijfde keer georganiseerd. De Bunkerdag vond daar zaterdag plaats. Langs de Nederlandse kustlijn werden de bunkers van de Atlantikwall voor een dag opengesteld. Dit jaar is er voor het eerst ook een Vlaamse editie.

Verschillende bunkers, die anders niet of moeilijk bezocht kunnen worden, zijn opengesteld voor het publiek. Het Duitse steunpunt WN Waldersee in Oostduinkerke, het steunpunt Hannover in Leffinge, Batterij Hundius in Oostende, het Duits militair vliegveld in Blankenberge, Veldbatterij Adinkerke in De Panne en de geschutstellingen op de stadswallen van Damme maken deel uit van de Bunkerdag. Daarnaast zijn er nog enkele bijzondere bunkers in De Haan opengesteld.

De bunkers zijn te bezoeken van 10 tot 18 uur. Het provinciedomein Raversyde is tijdens die uren ook gratis toegankelijk voor het ruime publiek.