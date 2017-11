Eerste burenpremies voor energie-efficiënte renovatie

Als minstens tien mensen in dezelfde stad of gemeente samen hun huis of appartement energie-efficiënter maken, krijgen ze daar sinds oktober een extra premie voor die kan oplopen tot 400 euro per persoon. Ook in Hasselt en Tongeren zijn de burenpremies al toegekend.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Met de burenpremie betaal je iemand om het project te begeleiden. Distributienetbeheerders Eandis en Infrax betalen de burenpremie uit, die bovenop de bestaande premies voor energiebesparende maatregelen komt. Zeven maatregelen komen in aanmerking: dakisolatie, isolatie van buitenmuren, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, een zonneboiler, een warmtepomp en/of een ventilatiesysteem.

Geen rompslomp meer

De burenpremie kan een extra stimulans zijn voor wie weinig tijd heeft of er tegenop ziet om de werken van een energierenovatie op te volgen. "Door mensen heel wat rompslomp uit handen te nemen, hopen we meer mensen te overtuigen om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken", legt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein uit. "Want negen op de tien Vlamingen vinden energiezuinigheid belangrijk, maar toch voldoen vandaag slechts vier op de tien woningen aan de normen."