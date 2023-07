Eerste concertavond Night of the Proms Summer Edition 2023 meer dan geslaagd

Vrijdagavond verzamelden muziekliefhebbers voor de vierde Night of the Proms Summer Edition in Koksijde. Met artiesten als Mama's Jasje, Sandra Kim, Johnny Logan en Laura Tesoro werd het mooie mix tussen klassiek en pop. In totaal werden zo'n 10.000 tickets verkocht.

De opener was voor het Antwerp Philharmonic Orchestra en met klassieke muziekstukken van Bach en Brahms werd de toon voor de avond meteen gezet. Mama's Jasjes' Peter van Laet mocht als eerste soloartiest optreden. Hij bekoorde het publiek met 'Als De Dag Van Toen', 'Doe Het Licht Maar Uit' en een mashup van 'Het Is Over' en 'Teken Van Leven'.

Matteo Bocelli, zoon van Andrea, zorgde nadien voor een stevig intermezzo, want met zijn tenor loste hij de verwachtingen moeiteloos in. De appel valt duidelijk niet ver van de boom. Na Bocelli verscheen er nog een klok van een stem op het podium. Sandra Kim zong namelijk 'Unstoppable' van de Amerikaanse zangeres Sia. Dat deed ze ook in de door haar gewonnen editie van 'The Masked Singer' in 2020. Natuurlijk kon 'J'aime La Vie' niet ontbreken. Zij sloot bovendien nog eens af met een eerbetoon aan de overleden Tina Turner.

Van de ene Eurosongwinnaar naar de andere, want ook Johnny Logan mocht zijn stem laten horen. Met een Eurovision Medley en eigen versie van 'Music' van John Mr. Proms Miles kreeg hij een ooorverdovend applaus van het publiek.

King zorgt voor absoluut hoogtepunt

Na de pauze pikte het Antwerp Philharmonic Orchestra de draad opnieuw op met 'Presto: Summer' van Antonio Lucio Vivaldi. Vervolgens stapte Meermens, het alter ego van Bram Verstappen, vol vertrouwen het podium op. Hij overtuigde de jury en het publiek in Koksijde met 'Ridder'. Het tempo werd daarna weer eens stevig opgevoerd door popzangeres Laura Tesoro. Ook zij kon de Eurosongsfeer niet negeren met onder andere het nummer 'What's The Pressure'. Na een flinke portie popmuziek mocht Matteo Bocelli een tweede keer optreden. Dat deed hij met een prachtige versie van 'Caruso', geschreven door Lucio Dalla ter ere van Enrico Caruso, een van de bekendste Italiaanse tenoren.

Mark King, zanger-bassist van het legendarische Level 42, mocht als laatste soloartiest optreden en zorgde voor een hoogtepunt in Koksijde met nummers als 'Lesson In Love', 'Running In The Family' en 'Love Games'. Tot slot mochten alle artiesten nog eens samen afscheid nemen van het pulbiek met 'We Are Family'.

De eerste concertavond was dus meer dan geslaagd. Zaterdag volgt de tweede avond met nog meer muzikale hoogtepunten.