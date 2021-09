Eerste cruiseschip in anderhalf jaar meert aan in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge is de Ms Artania aangemeerd, het eerste cruiseschip sinds 11 maart 2020.

De 230m lange Artania kan in principe 1.260 passagiers accommoderen maar heeft voor deze reis 876 Duitse passagiers aan boord, die allen net als de volledige bemanning gevaccineerd zijn. Het schip is vertrokken in Bremerhaven en loopt ook Le Havre en Rotterdam aan.

De cruisesector werd door de Covid-19 pandemie hard getroffen. Inmiddels gelden er strenge maatregelen aan boord om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Momenteel vereisen de meeste cruiserederijen dat alle passagiers en bemanningsleden gevaccineerd zijn en/of over een Covidpaspoort beschikken. De scheepvaartpolitie staat in voor gerichte grenscontroles en voor de volledige controle van het Covidcertificaat en het Passenger Location Form.

Hoopvolle toekomst

In Zeebrugge mogen dit jaar in principe nog 26 cruiseaanlopen verwacht worden, maar of het zo’n vaart zal lopen, hangt af van verdere versoepeling van de voorwaarden van de overheidsinstanties. In elk geval kondigt het seizoen 2022 zich met 148 kaaiaanvragen hoopvol aan terwijl de teller voor 2023 ook al op 106 staat.