Eerste dag van Festival Dranouter trekt 13 000 festivalgangers

Op donderdag 4 augustus vond de openingsdag van Festival Dranouter al plaats, deze keer op de vernieuwde feestzone. Dat is een tweede festivalterrein, gelegen naast de Camping Zone. Festivalgangers kunnen er in de bekende Palace-tent van 's middags tot 's avonds terecht voor een vurig DJ-programma. De headliner van de donderdagavond was Preuteleute. De donderdagavond was gratis voor inwoners van Heuvelland, mensen met een 3-daags ticket en mensen die een van de losse tickets konden bemachtigen.

Vernieuwd festivalterrein

Op vrijdag ging de grote festivalweide in de Dikkebusstraat open, waar de festivalgangers heel wat nieuwigheden ontdekten. De blikvanger is niet langer de blauwe Kayam als mainstage, wel de witte Chateau met comfortabele vloer. Ook tent Cirque, met een line-up die opbouwt van ingetogen singer-songwriters tot partybands, staat er voor het eerst. Het dorpse karakter van het festival wordt versterkt door een nieuwe, thematische aankleding in het midden van het terrein.

"Dit jaar mocht voor iedereen echt wel een feesteditie worden", aldus festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. "Het hele team en alle vrijwilligers gingen resuluut voor nog meer sfeer en nog meer beleving, onder andere met oog voor thematisering. Het resultaat mag er wezen."

Geluk met het weer

Bij een ideale 24°C zaten de terrassen vanaf de start van het festival gezellig vol. "Het weer kon niet beter zijn. Niet alleen vandaag, maar zeker ook voor de rest van het festivalweekend. Perfect om alle hoekjes en kantjes van ons vernieuwde festivalterrein te verkennen en om de beste concerten mee te pikken", klinkt het bij één van de vele festivalgangers.

Publiekstrekkers

Op zaterdag is het nog uitkijken naar publiekstrekker Het Beste Van 't Westen, een allstars project met Flip Kowlier, Brihang, Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal, en Wim Opbrouck & Wim Willaert van De Dolfijntjes. Dit West-Vlaamse collectief brengt nog enkele surprise special guests mee. Festivalgangers van Dranouter zullen ook getuige zijn van het allerlaatste optreden van SX, de Kortrijkse pop noir band rond Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet.