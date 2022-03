Eerste Dag van Vrouwelijke Ondernemer: 1 op 3 zelfstandigen is vrouw

Op de Internationale Vrouwendag vieren UNIZO, Markant vzw en Artemis de eerste Dag van de Vrouwelijke Ondernemer. Dat doen ze om het vrouwelijk ondernemerschap een boost te geven. In ons land is een op de drie zelfstandigen een vrouw.

Het is een idee van Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V) om het vrouwelijk ondernemerschap te boosten met een Dag van de Vrouwelijke Ondernemer. "Vlaanderen is goed op weg, maar nog altijd zijn vrouwen die ondernemen ondervertegenwoordigd. Een jaarlijkse dag zet rolmodellen in de kijker, inspireert en motiveert", laat de minister weten.

Kloof verkleint

In heel ons land is een op de drie zelfstandigen een vrouw. De kloof met mannen verkleint in ons land jaar na jaar en het percentage vrouwelijke ondernemers ligt in België hoger dan het Europese gemiddelde. Dat meldt de FOD Economie.

Al enkele jaren is de toename van het aantal zelfstandigen verhoudingsgewijs groter bij vrouwen dan bij mannen, waardoor de genderkloof in de Belgische ondernemerswereld stilaan kleiner wordt. Terwijl vrouwen in 2007 33,7 procent van de zelfstandigen in ons land vertegenwoordigden, steeg dat percentage tot 35 procent in 2020.

De FOD verwacht dat die inhaalbeweging zal aanhouden, aangezien vrouwelijke zelfstandigen een iets jonger profiel hebben dan mannelijke zelfstandigen. Zo is 12,8 procent van hen jonger dan 30 jaar en 22,7 procent is tussen de 30 en 40 jaar (tegenover respectievelijk 10,7 procent en 21,1 procent voor mannen). Daarnaast is bijna 85 procent van de vrouwelijke zelfstandigen jonger dan 60 jaar, terwijl dat percentage voor mannen 80 procent is. De meeste vrouwelijke zelfstandigen zijn actief in de vrije beroepen (41,2 procent) en de handel.

De Dag van de Vrouwelijke Ondernemer kan rekenen op de steun van zes ambassadrices: Femke Helon (3motion en winnaar Womed Award 2020), Alexandra Vanhuyse (Snowball), Hakima Farihi (Kameo Jobs), Gudrun Hespel (The Fittest You/Boost/Re.Charge), Bouchra Al Mehraj (The Urban Woman) en Kim Vaessen (Climatrix). (Lees verder onder de video.)

Ruimer aanbod kinderopvang

Unizo pleit voor een ruimer aanbod aan kinderopvang om het ondernemerschap bij vrouwen meer te stimuleren. Samen met Markant en Artemis voerde Unizo een bevraging uit bij meer dan 600 vrouwelijke ondernemers over hoe vrouwelijk ondernemerschap verder gestimuleerd kan worden. Daaruit blijkt dat er vooral nood is aan maatregelen om de combinatie tussen werk en privéleven te verbeteren.

"Het is nog altijd zo dat vrouwen meer instaan voor de zorg van kinderen dan mannen. We kunnen dat jammer vinden, maar het is wel een feit. Daarom is er volgens hen nood aan meer en flexibelere kinderopvang, niet enkel in de week maar ook 's avonds en in het weekend", zegt de gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche.

Vrouwelijke ondernemers stellen bovendien voor om dienstencheques te gebruiken om thuis kinderen te kunnen opvangen. Ook blijkt er uit de bevraging een duidelijke nood aan meer vrouwelijke rolmodellen in de media. "Zien ondernemen, doet ondernemen. Als vrouwen zien hoe succesvol andere vrouwen ondernemen, dan kan dat nog meer vrouwen aanzetten om de sprong te maken naar zelfstandig ondernemen. Daarom willen wij vandaag goede voorbeelden in de kijker zetten", zegt minister van Werk en Economie Hilde Crevits