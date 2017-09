Eerste ecologische kaswoning komt eraan in Rekkem

Een kaswoning is een grote serre met een huis erin. Architect Koen Vandewalle en zijn vrouw Samia uit Heule willen met zoveel mogelijk ecologische materialen bouwen en de bedoeling is dat ze op termijn volledig voorzien in hun eigen energieproductie. De serre leent zich natuurlijk ook uitstekend om groenten en fruit te kweken.

Een kaswoning is duurder dan een klassiek huis, maar op termijn win je alles terug. Er is geen aparte water- en gasaansluiting nodig en als het even mogelijk is ook geen elektriciteitsaansluiting. De bouw van de kaswoning begint midden volgende maand en zal ongeveer een jaar duren.