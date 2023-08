Eerste editie Reiefestival brengt internationale kunstenaars naar Brugge

Het festival moet volgens de organisatoren een brug slaan tussen erfgoed en hedendaagse podiumkunsten.

Brugge Plus, Kunstencentrum KAAP en Concertgebouw Brugge zetten, in opdracht van stad Brugge, hun schouders onder het nieuwe festival. In september 2021 werd een open oproep gelanceerd. Daaruit kwamen 104 projectvoorstellen. Een professionele jury selecteerde uiteindelijk 14 projecten. Die creaties zullen te zien zijn verspreid over historische locaties in de stad.

Verschillende disciplines

Tijdens het Reiefestival passeren heel wat disciplines de revue waaronder processies, performances, theatervoorstellingen, installaties en een belevingsconcert. Zo organiseren Modeontwerper Nadav Perlman en theatermaker Rino Sokol een processie van de 21ste eeuw met 'Procession' op zaterdag 19 augustus. "Barbara T'Jonck neemt de bezoeker mee op wandel naar een toekomstig, apocalyptisch overwoekerd Brugge. Marieke De Maré en Ilke De Vries creëren in samenwerking met Larf! een voorstelling rond geloof in samenwerking met een klas van Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Azzurra De Gregorio nodigt bezoekers uit om ex voto's te maken (geschenken om in gewijde oorden te plaatsen, red.)", klinkt het bij de organisatie.

In het festivalcentrum in Salon Arents (Dijver 16) kan het publiek terecht voor informatie en tickets. Het festival loopt tot en met 20 augustus. Van de veertien voorstellingen zijn er negen met ticketverkoop en vijf gratis. In totaal zijn er meer dan vijftig voorstellingen op zeventien verschillende locaties.