Eerste elektronische aanmelding secundair onderwijs regio Kortrijk - Harelbeke - Kuurne - Zwevegem draait uit op succes

Inschrijven voor het gewoon secundair onderwijs in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem verliep dit jaar voor de eerste keer via een digitaal aanmeldsysteem. Alle secundaire scholen uit deze regio, over de netten heen, kozen unaniem om hetzelfde aanmeldsysteem te hanteren. Als criteria werd in eerste instantie de schoolvoorkeur en in tweede instantie ‘toeval’ gebruikt. Belangrijk om weten is dat een kind alleen een school toegewezen kan krijgen die ouders zelf gekozen hebben.

Meer dan 97% van de ouders kreeg de school van eerste voorkeur toegewezen. Slechts een beperkt aantal ouders krijgt geen school toegewezen. Dit komt door het feit dat de maximumcapaciteit van enkele scholen reeds bereikt is. Er zijn voldoende vrije plaatsen voor elk kind in het gewoon secundair onderwijs in Kortrijk. Deze ouders kunnen zich dus zeker nog inschrijven in een andere school.

Samenwerking