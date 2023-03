Eerste fietsstraten in Ieper ingehuldigd

Deze namiddag zijn in het centrum van Ieper drie fietsstraten officieel ingefietst. Het zijn de eerste fietsstraten in de stad: de Boterstraat, de de Stuerstraat en de Menenstraat.

Zij zorgen samen met de Grote Markt voor een fietsas dwars door de binnenstad: van het station tot aan de Menenpoort. In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur voor alle verkeer. En automobilisten mogen geen fietsers inhalen. Ze moeten dus achter de fiets(ers) te blijven.

De huidige fietsstraten worden ingevoerd in eenrichtingsstraten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers mogen er ook in tegenrichting rijden. In een eenrichtingsstraat mogen fietsers de volledige rijbaan gebruiken. Fiets je hier tegen de richting in? Dan moet de auto die van de andere kant komt altijd door kunnen. (lees verder onder de foto)

Emmily Talpe, burgemeester: “Met de invoering van de fietsstraten lanceren we alvast één van de acties uit het nieuwe mobiliteitsplan, een duidelijke fietsas doorheen onze stad. De maximumsnelheid in die straten blijft 30 km/uur zoals op vandaag en auto’s blijven welkom, maar ze mogen de fietsers niet inhalen. Op die manier willen we conflictsituaties vermijden en de fietsveiligheid in Ieper verder verhogen. Een goede zaak voor het fietsklimaat, zowel voor dagelijkse gebruikers (o.a. scholieren, woon-werkverkeer …) als voor toeristen."