Eerste Fine Fleur frambozen voor Sergio Herman

Voor de eerste keer heeft de REO veiling in Roeselare Fine Fleur frambozen aangeboden.

Fine Fleur staat voor een authentiek en seizoensgebonden streekproduct dat op familiale bedrijven wordt geteeld met kwalitatieve teelttechnieken en een duurzaam productieproces.

Drie telers zorgden voor de nationale primeurverkoop: Nancy Ostyn uit Passendale, Marleen Trybou uit Staden en Stefaan Pype uit Westrozebeke. Ze voerden samen 206 dozen met telkens 12 schaaltjes van 125gr aan. Het eerste ging de deur uit voor 1,98 euro per 125gr. De allereerste Fine Fleur frambozen komen op tafel in AIRrepublic, de restaurant-brasserie van topchef Sergio Herman in de jachthaven van Cadzand.